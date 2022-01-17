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Сервис MyHeritage оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мировой суд в Москве впервые оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновной компанию MyHeritage Ltd по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - сказали в суде.

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