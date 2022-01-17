В США за месяц из-за ковида умерли более 50 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. В Соединенных Штатах только за один месяц умерли свыше 50 тыс. человек от COVID-19 в условиях быстрого распространения омикрон-штамма. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые Университетом Джонса Хопкинса. По состоянию на понедельник в стране зарегистрировано 850 605 летальных исходов среди заболевших ковидом с начала пандемии. 14 декабря 2021 года аналитики университета сообщили, что число умерших превысило 800 тыс.

В целом с января 2020 года в США заразились ковидом, согласно оценкам Университета, почти 65,7 млн человек. За последнюю неделю в среднем ежедневно фиксировалось более 800 тыс. новых случаев заражения. По показателям заболеваемости и смертности от COVID-19 США продолжают занимать первое место в мире.

Как отметил, выступая в воскресенье на канале CNN, главный санитарный врач страны Вивек Мерти, "следующие несколько недель будут для нас очень сложными, мы еще не достигли очередного пика заражения, вызванного омикрон-штаммом". Он вновь призвал сограждан не тянуть с вакцинацией.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), 74,9% американцев - 248,7 млн человек - привились хотя бы одной дозой препаратов от COVID-19, 62,9% прошли полный курс. Американские ученые считают, что для возвращения страны к нормальной жизни полностью вакцинироваться должны не менее 75% населения.