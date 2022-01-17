Вильфанд посоветовал россиянам не ждать прихода весны 1 марта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Март традиционно является зимним месяцем в России, поэтому ждать прихода весенней погоды первого марта не стоит. Устойчивый переход температуры через ноль градусов ожидается к 20-м числам марта, сообщил в понедельник научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС "Крещенские купания: погода и безопасность".

"Ждать весны первого марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8-10 апреля. Прилет грачей - тоже в конце марта. Ледоход, ледолом - тоже в первых числах апреля. В общем, март - это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надеждами", - сказал он.