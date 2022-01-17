Центр культурного развития построят на Ставрополье в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Контракт на строительство центра культурного развития заключен в Зеленокумске Ставропольского края. В нем будут располагаться кинозалы, помещение ЗАГС, конференц-зал и библиотека, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"В городе Зеленокумск Советского городского округа определен подрядчик для строительства центра культурного развития. Объект будет построен за счет средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трехэтажное здание построят в центре города на площади Ленина. Внутри объекта предусмотрены помещения кинозалов с кассой и буфетом, библиотека с читальным залом на 37 человек, помещения ЗАГСа и большой конференц-зал. Срок завершения работ запланирован на 2022 год.

"На строительство культурного центра выделено более 256 миллионов рублей. В ближайшее время подрядчик приступит к строительным работам", - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.