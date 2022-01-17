В Москве в ближайшие сутки ожидаются метель и усиление ветра

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москвичей предупреждают о метели и усилении ветра до 18 м/с в ближайшие сутки. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"В период с 15:00 17 января до 15:00 18 января в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы, гололедица", - сообщили в департаменте.

При непогоде спасатели рекомендуют не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Следует укрыться в здании, метро или подземном переходе. "Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий. В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112", - добавили в департаменте.