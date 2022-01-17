Фишт-Оштенский массив в Адыгее исключили из границ биосферного полигона

МАЙКОП, 17 января. /ТАСС/. Фишт-Оштенский горный массив исключен из границ Лагонакского биосферного полигона для соблюдения всех экологических норм и требований безопасности при создании горнолыжного курорта "Лагонаки", сообщил в понедельник в своем аккаунте в соцсети Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ решило исключить Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона в Адыгее, после чего здесь будет запрещена любая застройка, в том числе туристических объектов.

"Распоряжением правительства РФ Фишт-Оштенский горный массив исключен из границ Лагонакского биосферного полигона. Это еще раз подчеркивает последовательность наших действий по соблюдению всех экологических норм и требований безопасности при создании горнолыжного курорта "Лагонаки". Президент России Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств. Это же условие является доминантным при создании экокурорта "Лагонаки", - написал Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что изначально заявлялось, что курорт не планируют и не будут строить на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива. При таком подходе уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья не будут затронуты. Теперь это закреплено распоряжением правительства РФ.

"И в дальнейшем при реализации проекта мы будем строго придерживаться принципиальной позиции по сохранению уникального природного наследия Адыгеи и устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона", - добавил руководитель республики.

Лагонакский биосферный полигон находится на части территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (КГПБЗ), его площадь на землях особо охраняемых территорий и объектов в Майкопском районе Республики Адыгея составляет более 17,2 тыс. га.

О курорте "Лагонаки"

Власти Адыгеи планируют создать в Майкопском районе всесезонный экокурорт "Лагонаки", который призван стать еще одним драйвером развития не только туризма, но и всей экономики региона. В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса, реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также обеспечение электроснабжения курорта. Курорт планируется к запуску в 2023 году, его посещаемость составит 500 тыс. человек в год.