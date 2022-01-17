Пермский Минздрав прогнозирует рост заражений ковидом в регионе в 30 раз

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Число заболеваний коронавирусом в Пермском крае может вырасти до 13-17 тыс. в сутки - более чем в 30 раз, по сравнению с количеством ежедневно выявляемых случаев в настоящее время. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения Анастасия Крутень на заседании оперативного штаба.

"[На слайде] изложена текущая ситуация с заражением "омикрон" в ряде стран мира на основании ежедневного мониторинга института Джона Хопкинса. Если это наложить на Пермский край, то с момента удвоения заражения, то есть 600 случаев, то на седьмую неделю рост - от 13,9 до 17,3 тыс. заражений в сутки", - сказала министр.

Она добавила, что в случае резкого роста заболеваемости количество бригад скорой неотложной помощи будет увеличено вдвое - до 800 бригад. Также коечный фонд будет увеличен до 7,5 тыс. коек, что на тысячу больше, чем при пиковых показателях заболеваемости. Также в каждом районе края готовятся к открытию COVID-центры.

По данным оперштаба, с 6 по 13 января в регионе выявляли около 300 случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю наблюдается ежедневный рост до 448 случаев. Максимальное число заражений было зафиксировано в начале ноября прошлого года - 712 случаев.

Штамм "омикрон" был выявлен в Пермском крае в конце декабря 2021 года. Всего было зафиксировано шесть случаев заражения, пять из них были выявлены у прилетевших из-за границы, один контактный. Болезнь у всех протекала в легкой форме.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.