Sotheby's выставил на торги черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Черный бриллиант с рекордным весом 555,55 карата под названием "Энигма" выставлен на торги. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в аукционном доме Sotheby's, который организует онлайн-продажу камня 3-9 февраля в Дубае.

"До настоящего времени бриллиант более двух десятилетий находился в частной коллекции и еще ни разу не участвовал в выставках и не поступал в открытую продажу, поэтому мы искренне рады тому, что именно нам выпал шанс рассказать о нем миру. Грядущий аукцион - это уникальная возможность приобрести редчайшее из известных человечеству космических чудес, возраст которого составляет миллиард лет", - прокомментировала предстоящие торги специалист Sotheby's по ювелирным изделиям, директор по продажам в Лондоне Никита Бинани.

Как уточнили в аукционном доме, владелец бриллианта, имя которого не называется, приобрел его в необработанном виде в 1999 или 2000 году. Тогда вес камня составлял более 800 карат, а его обработка заняла несколько лет, в результате чего у него появилось 55 граней, а вес был уменьшен до нынешнего. В Sotheby's добавляют, что это - самый большой фантазийный натуральный черный бриллиант в мире, который был зарегистрирован швейцарской лабораторией "Гюбелин" и Геммологическим институтом Америки в 2004 году, а в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ограненный алмаз в мире.

"Энигма" будет выставлена на торги без резервной цены, то есть достанется покупателю, предложившему самую высокую цену, независимо от рыночной стоимости бриллианта. В качестве оплаты будет приниматься криптовалюта.

В июле 2021 года драгоценный камень The Key 10138 был продан на торгах Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму в криптовалюте. Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата нашел нового владельца более чем за $12 млн.