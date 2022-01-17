"Розу Хутор" признали лучшим горнолыжным курортом России

СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. "Розу Хутор" в девятый раз признали лучшим горнолыжным курортом в стране по версии World Ski Awards. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Розы Хутор".

"Роза Хутор" вновь признан "Лучшим горнолыжным курортом России" по версии World Ski Awards", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране.

"Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного.

В этом зимнем сезоне на курорте открыты новые горнолыжные трассы, таким образом гостям предлагается самая большая в России зона катания - 105 км. Запущены новые подъемники - теперь их 32. Впервые России горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт. Несмотря на ограничения, за прошлый год курорт принял около 5 тыс. иностранных гостей, живущих и работающих в России.

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. Лыжный туризм представляет собой жизненно важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма. По существующим оценкам, 400 млн человек ежегодно отдыхают на более чем 2 500 горнолыжных курортов, которые предоставляют своим гостям более чем 6 млн гостиничных мест.