Поток туристов в Карелию в 2021 году превысил допандемийный уровень

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 января. /ТАСС/. Карелию в 2021 году посетили свыше 950 тыс. человек, что более чем на 120 тыс. превышает показатель допандемийного 2019 года. В следующем году власти ожидают перейти рубеж туристского потока в 1 млн человек, сообщили ТАСС в понедельник в управлении по туризму республики.

"По предварительным подсчетам, общее количество туристов за 2021 год составило 957 000 человек, ожидаем, что планка в 1 000 000 будет пройдена в 2022 году", - рассказали в региональном ведомстве.

Увеличение турпотока в республике произошло по сравнению с двумя предшествовавшими годами: в 2019 году регион посетили 830 тыс. человек, а в 2020-м - 790 тыс. В управлении по туризму Карелии добавили, что в регионе проводится серьезная работа по улучшению имиджа республики, как на внутреннем, так и на международном рынках, в том числе строятся гостиницы, открываются новые объекты, ремонтируются дороги, расширяется география перелетов.

По словам начальника управления по туризму в Карелии Анны Борчиковой, прошедший год подтвердил рост интереса соотечественников к отдыху в регионе. По данным компаний, которые работают с иностранными туристами, за рубежом также ждут снятия ограничений на пересечение границ, отметила она.

"В 2021 году продолжилась работа над созданием брендовых туристских маршрутов. В июле экспертная группа от федерального агентства по туризму тестировала программу с символическим названием "Четыре шага к сердцу Карелии", сейчас ожидается защита тура на уровне Ростуризма. "Четыре шага к сердцу Карелии" станут вторым карельским маршрутом, которому присвоен высокий статус "Национальный брендовый маршрут", - рассказала собеседница агентства.

Борчикова добавила, что среди путешествующих в Карелию успехом пользуется программа туристического кешбэка, к которой присоединилась половина карельских туроператоров или около 30 организаций и более 100 гостиниц. "Успех первых этапов туристического кешбэка позволяет думать, что количество карельских бизнесменов, участвующих в программе, увеличится в 2022 году", - заключила она.