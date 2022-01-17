Просветительские проекты общества "Знание" в 2021 году собрали более 320 млн просмотров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Трансляции просветительских проектов российского общества "Знание" в прошлом году посмотрели более 320 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Трансляции просветительского контента "Знания" в 2021 году получили более 320 млн просмотров, а также более 9 млн лайков и репостов в социальных сетях", - отмечается в сообщении.

"Перезагрузка" общества "Знание" началась в 2021 году с просветительского марафона "Новое Знание". "В прошлом году состоялось два таких марафона. Совокупно в них приняли участие более 300 спикеров - представителей науки и технологий, искусства, спортсменов, историков, лидеров бизнеса, политиков", - напомнили в пресс-службе.

"Знание" также запустило сразу несколько проектов, направленных на поддержку талантливых людей, занимающихся просветительской деятельностью. Например, конкурс "Лига лекторов", география которого охватила более 80 регионов России. Также общество совместно с общероссийской акцией "Мы вместе" организовало просветительскую инициативу по вопросу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Одним из новых проектов, популярных у молодежи, стала "Лига знаний" - интеллектуальная викторина, проходящая в формате годового чемпионата. Турнир является продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который охватил почти все регионы страны и стал самым масштабным по числу участников. "Общество "Знание" установило российский рекорд по количеству команд, участвующих одновременно в квиз-игре в онлайн-формате, в нем приняли участие более 8 тыс. человек из 315 городов России", - отметили в пресс-службе.

Также в прошлом году был организован просветительский хакатон, в котором приняли участие 3 тыс. специалистов - экспертов, продюсеров и методологов онлайн-курсов. География проекта охватила Россию и 17 стран мира. В 2021 году были запущены тематические марафоны, в том числе онлайн-марафон "Дома со "Знанием" в дни школьных каникул и нерабочие дни, введенные в России в связи с ковидом. В марафоне "Искусство ПоЗнания" в формате открытых дискуссий и лекций были затронуты самые актуальные темы российской культуры, искусства и образа страны в историческом и современном контекстах.

"Знание" заключило соглашения о партнерстве с 77 организациями. Совместно с ними в течение года было организовано более 50 просветительских мероприятий. "В прошлом году "Знание" привлекло к работе более 7 тыс. лекторов, провело более 500 мероприятий, 15 тыс. лекций по всей стране, создало 30 тыс. минут просветительского контента по различным темам, организовало очные мероприятия в 76 регионах России и работу девяти современных мультимедийных студий-лекториев в разных городах страны", - уточнили в пресс-службе.

О "Знании"

В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки старейшей просветительской организации страны на современной цифровой платформе. 12 мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.

Общество провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его интеграции на всевозможные цифровые платформы, организации просветительских проектов и мероприятий в новых молодежных форматах по всей России.

Общество "Знание" было создано в 1947 году.