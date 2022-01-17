Более 800 предприятий Ростовской области включились в систему наставничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Целевая модель наставничества активно внедряется в Ростовской области, в данный момент в нее включены более 800 предприятий региона, на которых работают почти 1,8 тыс. наставников, сообщил в понедельник первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященная развитию федеральной системы наставничества.

"Доля наших студентов в 2021 году, которые вошли в программу наставничества по форме "работодатель - студент", составила 29,5%, у нас сегодня почти 1 800 наставников, представлены более 800 предприятий. Это не только крупные предприятия, но и предприятия среднего и малого бизнеса, которые успешно взаимодействуют с нашими профессиональными организациями и внедрились в эту целевую модель", - сказал Фатеев.

По его словам, сейчас все 90 организаций профессионального образования Ростовской области, подведомственных Минобразования, приступили к внедрению федеральной модели наставничества, в регионе действуют 14 сетевых наставнических центров.

"Основная цель - трудоустройство выпускников и сокращение трудовой миграции из региона. В 2021 году более 70 % выпускников из базы наставляемых были трудоустроены на предприятия-партнеры, а в 2020 году эта цифра составляла всего 49%", - добавил Фатеев.

Всего, по его словам, в систему наставничества в Ростовской области в данный момент вовлечены почти 8 тыс. студентов, в регионе разработано более 300 программ наставничества по различным направлениям.