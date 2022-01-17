Минобрнауки выделило 1,5 млрд рублей на исследования в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России выделило на исследования и разработки в области искусственного интеллекта свыше 1,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"В 2021 году Министерство науки и высшего образования РФ поддержало 24 проекта в области искусственного интеллекта (ИИ) на сумму более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, Южный федеральный университет (ЮФУ) получил финансирование на создание нейротехнологической платформы для повышения качества образования. Созданный с использованием нейротехнологий комплекс позволит эффективнее тестировать обучающихся для определения уровня мотивации, компетенций, выстраивать образовательную программу в соответствии с индивидуальными психофизиологическими особенностями и состоянием обучающегося (уровня внимания, заинтересованности и другого).

В Центре фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института (МФТИ) в 2021 году открылась международная лаборатория под руководством профессора Университета Сарагосы (Испания) Луиса Мартина-Морено, одного из основателей современной нанофотоники. В частности, ученые ведут работу над проектом "Передовая нанофотоника: квантовые материалы и искусственный интеллект".

По данным Минобрнауки, в 2021 году в журналах I квартиля (топовых изданиях) и индексированных в системах Web of Science (WoS) и Scopus российские ученые опубликовали 98 научных статей по тематике "Искусственный интеллект" - это на 172,2% превышает контрольное значение, указанное в одном из паспортов проекта национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Общий индекс Хирша российских ученых по теме ИИ по системе WoS достиг 65 единиц, по системе Scopus - 63 единиц. Это превысило показатели на 38,3% и 34%, добавили в министерстве.