Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния актера

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР Леонида Куравлева улучшается, врачи планируют перевести его из реанимации на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил сын актера в понедельник.

"Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сын артиста Василий сообщил ТАСС, что врачи лечат 85-летнего Куравлева от пневмонии, тесты на коронавирус были отрицательными. Как уточнили в Союзе кинематографистов, актер проходит лечение в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке под личным контролем главного врача Дениса Проценко.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964 год, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968 год, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973 год, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975 год, Георгий Данелия).