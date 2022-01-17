В проекте "Урок цифры" в Подмосковье примут участие около 500 тыс. школьников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый цикл занятий в рамках проекта "Урок цифры" пройдет в Московской области на базе 1 тыс. образовательных организаций, участниками станут порядка 500 тыс. школьников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Порядка 500 тыс. подмосковных школьников из более 1 тыс. образовательных организаций региона примут участие в новом цикле проекта "Урок цифры". Уроки пройдут до 6 февраля, а посвящены они будут исследованиям кибератак", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что Московская область регулярно входит в список лучших регионов по числу участников "Урока цифры".

"Подмосковье активно поддерживает проведение мероприятий, в том числе организовывая уроки в открытой форме. 22 января такой урок пройдет в Химкинском лицее. Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. Тема важная - безопасность в сети. Все задания представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних и старших классов", - добавила Каклюгина.

По ее словам, урок можно будет также пройти самостоятельно в удобное время на официальном сайте проекта: для этого сначала необходимо посмотреть видеолекцию, а после - выполнить задание.

"Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика". Проект направлен на развитие цифровых компетенций.