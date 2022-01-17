Единороссы рассчитывают в весеннюю сессию принять закон об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" рассчитывает, что Госдума в ходе весенней сессии рассмотрит несколько приоритетных инициатив, в том числе примет закон об ужесточении наказания для представителей власти за пытки. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции.

"Ожидаемый законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Надо сделать все, чтобы наказание за это тяжелое преступление было адекватным и неотвратимым. Только тогда можно будет изжить это позорное явление. Завтра законопроект, который подготовили наши коллеги, будет обсуждаться на экспертном совете "Единой России". Тщательно его проработаем, примем этот документ уже в эту весеннюю сессию", - отметил Турчак, рассказывая о планах "Единой России".

Авторами законопроекта стали главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, документ ужесточает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания.

Кроме того, в приоритетной повестке единороссов на весеннюю сессию находится законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

"Общество ждет скорейшего принятия законопроекта "Единой России" об ужесточении наказания для педофилов. Я думаю, что все были свидетелями трагедии, которая произошла в Костроме. Она показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников-педофилов, но и в корне менять систему административного надзора за теми, кто уже отбыл наказание", - подчеркнул Турчак.