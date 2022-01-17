Память погибших за освобождение Варшавы красноармейцев почтили на мемориальном кладбище

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Ветераны, представители дипломатического корпуса и общественных организаций в понедельник почтили память погибших на территории Польши солдат Красной армии. Памятное мероприятие, организованное на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры, приурочено к 77-й годовщине освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, памятные мероприятия прошли в ограниченном формате из-за пандемии и мер, связанных с борьбой с распространением коронавируса.

Польские власти, как и в прежние годы, никакого участия в церемонии не приняли. Комментируя этот факт, посол РФ в Польше Сергей Андреев выразил сожаление, что "эта дата уже не так широко отмечается". "Но мы верим в то, что плохие времена пройдут и память героев, освободивших Варшаву, сохранится навсегда", - указал он.

"В понимании нашей истории мы с нынешними польскими властями, к сожалению, разошлись всерьез и, наверное, надолго. Но что бы здесь [в Польше] ни говорили о нашей общей истории, как бы ни пытались ее переделать под свои конъюнктурные воззрения, мы свою историю знаем и помним на основании документов, свидетельств и никому ее не отдадим. Это главное. И главное, чтобы мы сами, наша молодежь, подрастающие поколения хранили память о подвиге своих предков и никому не позволили эту память подорвать, порушить, исказить. Я уверен в том, что мы никогда от своего славного прошлого не откажемся", - сказал Андреев российским журналистам.

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо между подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков. К тому времени в руинах лежало почти 90% зданий Варшавы.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецких захватчиков. Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.