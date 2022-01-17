Жители Новокузнецка прошли интерактивный экзамен в рамках проекта "Открой город заново"

ТАСС, 17 января. Около 8,8 тыс. человек приняли участие в добровольном интерактивном экзамене по истории города в рамках проекта "Открой город заново", реализуемого при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Чтобы подготовиться к экзамену, горожане должны были прослушать аудиогиды, запущенные в октябре прошлого года в городском общественном транспорте, сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"В Новокузнецке более 8,8 тыс. жителей приняли участие в интерактивном экзамене на знание города "Открой город заново". При этом, более 70% участников сдали экзамен с первого раза, средний балл составил 25 из максимальных 33", - сообщили в пресс-службе.

Интерактивный экзамен проводился в несколько потоков. Большая часть его участников (около 70%) студенты, еще около 10% - школьники. Готовиться к экзамену участникам предстояло на основе аудиогидов, посвященных истории и архитектуре города, запущенных в октябре прошлого года по инициативе движения "Зановокузнецк".

Как ранее сообщал ТАСС, послушать аудиогид можно через мобильное приложение Artefact, отсканировав специальный QR-код, размещенный в салонах общественного транспорта. В настоящее время он доступен на четырех автобусных маршрутах в Новокузнецке и включает 38 историй, озвученных известными жителями города.

Участники интерактивного экзамена, сдавшие его лучше всех, получили почетный знак "Я знаю город" с изображением поэта Владимира Маяковского, имя которого носит одна из главных городских площадей. Всего организаторы вручили 600 таких знаков.