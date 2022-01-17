В Подмосковье в ночь на Крещение ожидается похолодание до минус 15 градусов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Похолодание до минус 15 градусов ожидается в ночь на Крещение в Московской области. В столице температура воздуха будет немного теплее - до минус 12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на среду произойдет понижение температуры, конечно, похолодает, безусловно. По отношению к нынешней теплой погоде похолодание произойдет, по отношению к норме, к тому, что бывает обычно в этот день, температура будет примерно на один-два градуса выше нормы. Ночные температуры в Москве: минус 10-12 градусов, в области до минус 15 градусов. Дневные температуры максимальные 19 числа - от минус 7 до минус 9 градусов, и по области до минус 11. То есть вполне себе нормальная зимняя погода", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной прогнозу погоды и обеспечению безопасности в период крещенских праздников.

При этом погода на крещенских праздниках будет более приятной, чем в ближайшие дни, когда в Москве будет наблюдаться временное потепление, считает метеоролог. "В понедельник и вторник будет снег, местами сильный, усиление ветра до 15-18 м/с, а это означает метель, гололедицу на дорогах. <...> А в крещенскую ночь будет облачно с прояснениями, можно будет увидеть луну и звезды, практически бесснежно, только по области местами небольшой снег", - добавил он.

Атмосферное давление на Крещение также подрастет до нормальных значений: 747-748 мм ртутного столба. Ветер будет от 4 до 9 м/с, заключил Вильфанд.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.