Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперштабе.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

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"В Карачаево-Черкесской Республике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", - сказала собеседница агентства.

Ранее в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 65 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 233 случая инфицирования, 29 812 жителей выздоровели, 924 умерли.