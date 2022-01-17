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Пандемия COVID-19

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Карачаево-Черкесии

За прошедшие сутки в регионе выявили 65 новых больных COVID-19, всего за время пандемии там заразились коронавирусом 33 233 человека

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперштабе.

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"В Карачаево-Черкесской Республике выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", - сказала собеседница агентства.

Ранее в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 65 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 233 случая инфицирования, 29 812 жителей выздоровели, 924 умерли.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19
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