Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в регионах Центральной России до конца дня

ТАСС, 17 января. Синоптики предупредили о ветре с порывами до 15-20 м/с, мокром снеге и метелях, которые ожидаются до конца дня 17 января в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областях. При этом в последующие двое суток почти на всей территории округа температура воздуха понизится на 5-10 градусов, ночами ожидает до минус 14-20 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Предупреждения об ухудшении погодных условий в понедельник распространили ЦГМС и управления МЧС Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей. В этих регионах до конца дня 17 января ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, мокрый снег, местами метели, гололедица на дорогах. "Днем временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Белгородской области.

В Смоленской области ухудшение погоды прогнозируется 18 января. "В ночь на 18 января пройдет сильный снег, днем - небольшой снег, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица, ветер северо-западный и северный со скоростью 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью - минус 4-9 градусов, днем - минус 3-8 градусов. 19 января ожидается небольшой снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица, температура ночью - минус 9-14 градусов, при прояснениях местами до минус 18 градусов, а днем - минус 2-7 градусов", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Смоленской области.

Понижение температуры воздуха в среднем на 5-10 градусов также прогнозируется 18-19 января в Воронежской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Ярославской областях. В ночные часы - до минус 14-18, местами до минус 20 градусов, в дневные - до минус 5-11 градусов. "18 января пройдет небольшой снег, температура ночью - 6-11 градусов мороза, днем - 3-8 градусов мороза. В среду без существенных осадков, ветер 6-11 м/с, температура ночью - 15-20 градусов мороза, днем - 5-10 градусов мороза", - рассказал дежурный синоптик ЦГМС по Воронежской области Андрей Гусев.

В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской областях 18-19 января ночами ожидается около минус 8-13 градусов, днем - до минус 2-10 градусов.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что ухудшение погодных условий 17 января связано в прохождением через территорию ЦФО атмосферных фронтов скандинавского циклона. 18 января влияние окажет частный циклон, в округе пройдет снег, сохранится ветер до 17 м/с, местами с метелью, но 19 января атмосферное давление начнет расти, небольшой снег пройдет лишь местами.