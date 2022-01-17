Вильфанд заявил, что озимые в России переносят нынешнюю зиму очень удачно

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сильные морозы, которые наблюдались на европейской территории России текущей зимой, не навредили озимым. Благодаря вовремя выпавшему снегу они переживают зиму очень удачно, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Несколько слов о том, как зимуют озимые. Достаточно хорошо. Я объясню, в чем дело. Морозы были сильные на европейской территории России, до 34 градусов, а это нечасто бывает за последнее время. Но снег выпал раньше, чем морозная погода наблюдалась. Он предотвращает вымораживает озимых", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Отдельные проблемные эпизоды на засеянных территориях наблюдались только в Оренбургской и Курганской областях. При этом в сравнении с прошлым годом нынешняя зима проходит для урожая намного более спокойно, отметил Вильфанд.

"Самое главное, что в Краснодарском крае, в Ставрополье, в целом в южном федеральном округе хорошие показатели. Этот год существенно в лучшую сторону отличается от предыдущего: озимые входили в зиму в конце ноября с потерями всего в 4% - то есть только на 4% засеянных территорий наблюдались не взошедшие растения или поврежденные. В прошлом году было 22% таких территорий. Поэтому пока перезимовка идет удачная", - заключил он.