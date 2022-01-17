МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины в 2022 году за счет средств, сэкономленных ранее при закупках в данной сфере. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить использование в 2022 году средств, образовавшихся в 2021 году в результате экономии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, в целях увеличения объема реализации указанных мероприятий", - говорится в сообщении.

Поручение дано правительству РФ и региональным властям. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 февраля 2022 года.

Путин поручил проиндексировать расходы на модернизацию первичного звена медицины по фактической инфляции.

Президент также поручил добиться при цифровизации медучреждений сокращения времени, которое уходит у врача на оформление документации.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации, при внедрении информационных систем в деятельность медицинских организаций", - говорится в тексте поручений президента.