Минздрав Татарстана с 2021 года фиксирует тяжелую форму ковида у детей всех возрастов

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Почти две тысячи детей были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в Татарстане за 11 месяцев 2021 года, при этом тяжелая форма заболевания наблюдалась во всех возрастных категориях. Ранее в 2020 году тяжелой формой ковида среди несовершеннолетних страдали только подростки, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Самому младшему пациенту было 2 недели (заразились при посещении торгового центра с родителями). Если в 2020 году тяжело переносили НКВИ (новая коронавирусная инфекция - прим. ТАСС) только подростки, в 2021 году НКВИ средней тяжести и тяжелое фиксируется во всех возрастных категориях", - сказал министр.

Он отметил, что за 11 месяцев 2021 года временные инфекционные госпитали для детей пролечили 1 847 пациентов от 0 до 17 лет включительно. Садыков сказал, что благодаря слаженной работе команды врачей различных специальностей в республике от коронавируса не умер ни один ребенок.

Министр рассказал, что тяжелые случаи ковида развиваются у детей, имеющих сопутствующую патологию (ДЦП, сахарный диабет, врожденные пороки сердца). Все тяжелые случаи поступают на лечение во временный инфекционный госпиталь детской республиканской клинической больницы.

Всего зарегистрировано 35 случаев тяжелой коронавирусной инфекции. В 100% случаев это дети с имеющейся хронической патологией.

За время пандемии в Татарстане зарегистрировано 44 411 случаев COVID-19. Умерших 1 526 человек. Выздоровело за весь период 37 658 человек, в том числе 19 - за минувшие сутки. Всего вакцинировано 2 321 570 человек, это почти 60% от всего населения региона, из них 1 870 126 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 154 771 человек.