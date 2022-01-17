Власти Крыма сообщили, что туры с кешбэком позволят раньше начать сезон бронирований

Уточняется, что на первом этапе в программе принимали участие 79 крымских отелей. На втором - было приобретено более 9,5 тыс. путевок, из них порядка половины пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID-19. В нем приняли участие 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев.

"Участники последующих этапов программы от Крыма, а это более 140 средств размещения, в том числе порядка 20 санаториев, отметили высокую эффективность акции, которая, во-первых, охватила все сезоны, во-вторых предложила очень выгодные условия как бизнесу, так и нашим гостям. И мы планируем увеличить количество вовлеченных в программу отелей и санаториев. Конечно, программа будет особенно эффективна в ближайший период зимы-весны, так называемый "тихий" сезон, сезон оздоровления. Это позволит начать более ранний сезон ценообразования, бронирования и отдыха, расширит для наших отельеров рамки сезонности и экономически простимулирует", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

18 января будет запущен пятый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля. Забронировать отдых можно до 30 апреля. Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в этот период. Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы "Мир". Максимальная сумма кешбэка за одну оплату - 20 000 рублей придет в течение пяти дней с момента оплаты. Получить субсидию можно неограниченное число раз, если поездки и проживание в гостинице планируется от двух ночей.

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.