Число выданных в мире патентов в сфере ИИ выросло в восемь раз за пять лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Патентная активность в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) за последние пять лет выросла в мире в несколько раз - число выданных патентов увеличилось с 10 тыс. до 80 тыс. в 2021 году. Лидером стала американская компания IBM, следует из данных исследования, проведенного крупнейшим агрегатором патентных данных IFI Claims, которое имеется в распоряжении ТАСС.

IFI Claims проанализировал, какие страны и компании наиболее активно регистрируют права на изобретения в области компьютерных систем, основанных на биологических моделях или нейросетях. Наибольший рост по количеству выдаваемых патентов показал патентный класс, который объединяет компьютерные системы, основанные на биологических моделях или использующие физический материал биологического происхождения для выполнения вычислений.

"База данных Claims Direct показывает, что за последние пять лет количество выданных патентов в этой области увеличилось с 10 тыс. до 80 тыс. в 2021 году. Лидером стала IBM - 1 813 заявок на изобретения. В числе американских компаний, которые активно разрабатывают научно-исследовательские проекты с применением нейросетей, также Google (1 167), Adobe (580), Intel (1 131) и Microsoft (948). В Китае лидируют Baidu (317), Tencent (306), Huawei (272), в Европе - Bosch (590) и Siemens (333)", - значится в результатах исследования.

По словам главы IFI Claims Patent Services Майка Бейкрофта, темпы патентирования растут и в такой технологической области, как искусственная жизнь. "Компьютеры, имитирующие жизнь, основанные на имитации виртуальных индивидуальных или коллективных форм жизни - например, одиночный "аватар", социальные симуляции, виртуальные миры или оптимизация роя частиц (патентный класс G06N 3/006) - вот лишь немногие технологии, задействующие эвристический потенциал биологических подходов", - рассказал он.

Например, если в 2017 году IBM зарегистрировала одно изобретение в этой области, то к 2021 году - 77. За прошедшие пять лет наибольшее число патентов получили IBM - 160, Microsoft - 110, FANUC - 84, Deepmind - 74, Samsung - 72, Accenture - 70, Strong Force - 63, Google - 58.

По словам гендиректора компании LegalPics Марии Дорошенко, крупнейшим технологическим рынком в сфере ИИ является США. "IBM - устоявшийся лидер по объемам патентования в сфере технологий ИИ. Также в стране развита система венчурного инвестирования, что, несомненно, стимулирует предпринимателей занимать свое место под американским солнцем, и не только в Кремниевой долине", - отметила она. По ее словам, фиксация прав на технологии - сложная и дорогостоящая, "но это оправдано", поскольку компания получает "сильный патент", который является практически гарантом защиты инвестиций.

Приоритеты компаний

Аналитики выделили основные приоритеты в работе компаний. Согласно исследованию, например, Facebook чаще патентует технологии обмена быстрыми сообщениями, Google - разработки в области анализа речи и голоса, Sony - игровые системы с финансовым вознаграждением, Adobe - инновации в сфере электронной коммерции.

Также специалисты IFI Claims объединили все проанализированные выше технологические области с рядом смежных, таких как вычислительная техника, игры и передача цифровой информации. Это позволило выявить компании, которые вносят наибольший вклад в развитие так называемой метавселенной. Среди них оказались прежде всего крупные технологические корпорации: Microsoft - более 120, Samsung - 70, IBM - 53, а также Intel, Apple, LG, Adobe, Sony, Facebook, Google, Baidu, а также студии медиапроизводства, такие как Disney - 28 и Universal - 16.

"Особое место заняли специализированные компании: Magic Leap - 79, предлагающая платформу дополненной реальности для предприятий, и финская Varjo Technologies - 11, основанная в 2016 году бывшими руководителями Nokia и Microsoft, предлагающая гарнитуры и решения для виртуальной и смешанной реальности", - уточняется в исследовании.

По мнению руководителя направления новых медиа и VR/AR кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Алексея Каленчука, российские стартапы вполне успешно разрабатывают решения для метавселенных, но скорее в программной, чем в аппаратной части. "Из того, что точно есть в России, следует назвать технологии компьютерного зрения, например, для задач фотограмметрии, распознавания и сегментации объектов, в том числе в реальном времени. Также есть немало технологий с применением машинного обучения для оптимизации сетевой нагрузки. В метавселенных, к которым постоянно подключено множество устройств, это необходимо", - рассказал он.

Российские программисты разрабатывают для метавселенных и привычные решения, основанные на предиктивных моделях. Они помогают прогнозировать физические процессы на основании исторических данных. Подобное особенно полезно для цифровых двойников производственных мощностей. Также есть разработки в области технологий распознавания и синтеза речи, позволяющих пользователю метавселенной создать себе аватар нового поколения. По словам Каленчука, в России уже есть разработки, позволяющие выделять в речи ключевые смысловые блоки и генерировать ответ.

Искусственный интеллект в России

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, за последние 10 лет 91% российских регионов подали патентные заявки на изобретения в области ИИ. В целом, по данным WIPO, Россия занимает 16-е место в мире по числу подобных изобретений. Наиболее практически применимыми его разновидностями оказались видеоаналитика, скоринг и системы перевода/распознавания речи, рассказал ТАСС директор по корпоративным инновациям и глава практики юридических технологий (LegalTech) Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

"Расходы государственных и частных организаций на решения в области ИИ постоянно растут. По итогам 2020 года они составили $291 млн, по данным IDC. При этом крупнейший потребитель таких решений - финансовый сектор. Алгоритмы ИИ широко применяются в кредитном скоринге, для анализа контрагентов, прогнозирования котировок и предотвращения случаев мошенничества", - отметил он.

Среди отраслей, где использование ИИ стало наиболее обосновано применимым, - ретейл, финансовый сектор и банки, промышленное производство, а также все то, что укладывается в концепцию "умного города" и "умного дома".