Суд Грузии отменил штраф пенитенциарной службе за публикацию кадров с Саакашвили в тюрьме

ТБИЛИСИ, 17 января. /ТАСС/. Тбилисский городской суд отменил штраф в размере 2 тыс. лари (около $650), выписанный в декабре 2021 года Службой государственного инспектора Грузии министерству юстиции за публикацию кадров с экс-президентом Михаилом Саакашвили в тюрьме города Рустави. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии .

"Суд постановил аннулировать решение Службы государственного инспектора в той части, по которой пенитенциарная служба была признана правонарушителем закона "О защите персональных данных". Аннулировать штраф 2 тыс. лари", - цитирует Первый канал судью Кобу Чагунаву.

Служба госинспектора 7 декабря 2021 года сообщила, что оштрафовала Минюст на 500 лари (более $162), а Специальную пенитенциарную службу - на 2 тыс. лари за нарушение закона "О защите персональных данных". В сообщении говорилось, что оба ведомства 5 и 6 ноября 2021 года опубликовали фото и видеокадры, на которых видно, что Саакашвили принимает пищевые добавки, тем самым пытаясь доказать, чтобы бывший президент не голодает в тюрьме. Уже 8 и 11 ноября ведомство распространило кадры, показывающие как экс-лидер покидает тюрьму города Рустави и на машине скорой помощи едет в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах также видно, что бывший президент отказывается выходить из машины, так как он требовал, чтобы его госпитализировали в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. Сотрудникам Специальной пенитенциарной службы пришлось силой, держа за руки и ноги, Саакашвили доставить в палату больницы. После публикации этих кадров бывший глава государства заявил, что он стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения. Суд 11 января аннулировал также и штраф 500 лари, выписанный Минюсту.