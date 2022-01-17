Путин поручил до конца 2023 года закрыть не менее 111 несанкционированных свалок в городах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года закрыть не менее 111 несанкционированных свалок в городах. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

"Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна", - говорится в документе. При этом необходимо "обеспечить рассмотрение каждого проекта ликвидации таких свалок и обоснование его стоимости, а также своевременное финансирование соответствующих мероприятий", - отмечается в поручении.

Главам регионов рекомендовано лично контролировать работы по ликвидации этих несанкционированных свалок и разработку необходимой проектной документации.

Правительство к 1 апреля должно подготовить законопроекты, уточняющие порядок инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде, оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни. Помимо этого, законопроекты должны коснуться проверки достоверности определения при проведении предусмотренной законодательством о градостроительной деятельности государственной экспертизы проектной документации сметной стоимости работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с учетом необходимости сокращения сроков проведения такой экспертизы.