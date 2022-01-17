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Пандемия COVID-19

"Опора России" допустила, что из-за омикрон-штамма возможны новые нерабочие дни

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, вопрос в том, будет ли это сделано в отдельных регионах или по всей стране

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин не исключает, что в качестве меры борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон" в РФ могут снова ввести режим нерабочих дней.

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"Да, допускаем, конечно. Это и будет наверняка сделано. Просто вопрос в [чем]: это будет сделано в отдельных регионах или по всей стране. Вот это, конечно, интересно", - сказал Калинин ТАСС, отвечая на вопрос, допускает ли он ввод режима нерабочих дней для российского бизнеса в качестве меры реагирования на "омикрон".

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом намерен обсудить проект мер борьбы с омикрон-штаммом, после чего представят доклад президенту Владимиру Путину. Она подчеркнула, что оперштаб следит за развитием ситуации с "омикроном" в других странах и за тем, какие меры принимаются.

Весной 2021 года Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлился с 1 по 10 мая включительно. Очередные нерабочие дни в стране были установлены президентом с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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