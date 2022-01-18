Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие россияне стараются окунуться в ледяную прорубь, несмотря на то что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных.

В этом году, по данным начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрея Печенина, в России будет открыто более 3 тыс. официальных купелей, где ожидается более 1,3 млн человек. В Подмосковье подготовлено более 230 мест для купаний, в Ленинградской области — около 30. А вот власти Улан-Удэ и Перми не стали организовывать купели из-за ковида. В свою очередь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православные верующие в этом году должны подходить к купаниям "с максимальной осторожностью" в связи с непростой эпидемиологической ситуацией — любые массовые скопления людей сейчас нежелательны.

Если вы все же хотите искупаться в проруби, читайте советы спасателей и опытных моржей.