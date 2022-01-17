Умеренно-морозная погода без существенных осадков придет в регионы Поволжья

ТАСС, 17 января. Потепление придет в Приволжский федеральный округ в начале недели, а затем сменится умеренными морозами без существенных осадков. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня характер погодных условий в Поволжье будет определяться приближением циклона с запада. Начиная с Нижнего Новгорода и городов Средней Волги - Саранска, Ульяновска, Пензы, Самары в ближайшее время начнется мокрый снег, погода будет облачной, усилится южный ветер, а температура начнет повышаться. В среду атмосферное давление начнет расти, а температура начнет постепенно понижаться", - рассказал Синенков.

По его словам, в четверг в большинстве регионов Средней и Верхней Волги - в Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Ульяновске, Казани - температура начнет существенно понижаться, в ночь на пятницу установятся морозы в пределах минус 18-20 градусов. Исключением станут северо-восточные регионы ПФО - Ижевск, Киров, где будет не так холодно, температура опустится не ниже минус десяти градусов. Синенков отметил, что умеренно-морозная погода продлится до конца недели без существенных осадков.

В Нижнем Новгороде во вторник ожидается снег, температура составит минус один-три градуса. В среду и четверг похолодает до минус десяти градусов, погода будет облачной. В конце недели, к субботе, ожидается снова небольшое потепление до минус трех-пяти градусов и снег. В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют температуру в пределах минус пяти-десяти градусов без существенных осадков.

Похожая погода ожидается и в Казани, где в ночь на среду потеплеет до минус одного-трех градусов, установится облачная погода с небольшим количеством снега. К пятнице похолодает до минус 10-12 градусов, а в субботу и воскресенье - немного потеплеет до минус пяти-восьми градусов. Время от времени ожидается снег.

В Пензе и Саранске оттепель наступит во вторник - столбик термометра опустится до 0 градусов, ожидается мокрый снег. В среду произойдет резкое понижение температуры до минус 10-13 градусов. Такая температура продержится и в четверг, в пятницу снова немного потеплеет до минус трех-пяти градусов и пройдут небольшие снегопады. В выходные снова установится температура в пределах минус шести-десяти градусов.

В Перми потепление сместится на среду, синоптики ожидают до минус трех-пяти градусов. Там установится облачная погода с небольшим снегом. В четверг-пятницу произойдет понижение температуры до минус 10-12 градусов, такая погода сохранится до конца недели.

В Оренбургской области рабочая неделя после испытаний штормовым ветром, снегопадами и метелью началась с комфортных погодных условий. В регионе наблюдается облачная с прояснениями погода без существенных осадков при температуре около минус десяти градусов, ветер умеренный. Во вторник ожидается температура до минус пяти градусов, к пятнице - понижение до минус 12-15 градусов днем и небольшой снег. Крещенские морозы начнутся в Оренбуржье в ближайшее время. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающий среды, местами по области ночью ожидается около минус 21-23 градусов.

Борьба с последствиями снегопадов

В регионах ПФО продолжается борьба с последствиями снегопадов, которые прошли на прошлой неделе. Так, в Ижевске, где уже к середине месяца была превышена месячная норма по выпавшим осадкам, в ночь на понедельник работали 120 единиц техники, которые вывезли более 13 тыс. кубометров снега. Утром работу продолжили более 100 единиц техники. Как сообщили в администрации Ижевска, в городе с начала зимы уже выявили 190 нарушений, большая часть из которых - скользкость и снег на придомовых территориях. Сотрудники инспекции Ижевска ежедневно проводят проверки уборки снега и фиксируют выявленные нарушения.

В мэрии Казани сообщили, что на уборку улиц от снега в понедельник вышли 543 дорожных рабочих и 374 единицы специальной техники. За прошедшие сутки с улиц вывезено более 13,1 тыс. тонн снега, а всего с начала зимнего сезона - более 392,4 тыс. тонн. В Уфе за сутки вывезли почти 27 тыс. кубометров снега, для этого привлекли 209 единиц техники и 250 человек, отметили в мэрии города. В Саранске для уборки снега накануне задействовали 89 единиц техники и 1 013 дворников, городские коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, делая лишь вынужденные технологические перерывы - на заправку, загрузку пескосоляной смеси и реагентов, отметили в пресс-службе администрации городского округа Саранск.

В Пензенской области на каждом дорожном предприятии, которое занимается содержанием автодорог в зимний период, создана дежурная бригада, работающая в круглосуточном режиме. "Вся техника подрядных организаций подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени оперативно получать информацию о местоположении, состоянии дорожной техники и принятия решения по проведению необходимых работ", - отметили в пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства. В выходные на очистку дорог вышло более 300 единиц спецтехники, высыпано более 6 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В Ульяновске самые интенсивные осадки прошли 14 января, поэтому в выходные город оказался в снежном плену. Сугробы выросли на подходе к главной достопримечательности Ульяновска - Ленинскому мемориалу. Движение городских маршруток оказалось затруднено из-за накатов и переметов. А владельцам автомобилей пришлось приложить немало усилий, чтобы выехать с парковки - сначала пришлось отыскать свой транспорт.

В Перми, где снегопады также закончились, снежные завалы расчистить так и не удается. Особенно это касается парковочных карманов, на которые приходится основная часть нарушений из-за ненормативного содержания, сообщает пресс-служба городской мэрии.