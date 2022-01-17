Путин поручил включить в нацпроект "Здравоохранение" оценку качества оказания медпомощи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству включить в нацпроект "Здравоохранение" целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

"Включить в национальный проект "Здравоохранение" мероприятия, предусмотренные региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, а также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя", - указывается в документе. Отчет по этому вопросу председатель правительства должен представить президенту к 15 февраля 2022 года.

Кроме того, в программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" должны быть внесены изменения, согласно которым участниками данных программ могут стать граждане, завершившие обучение в медицинских вузах, медицинских профессиональных образовательных организациях, которые хотят работать в медорганизациях, расположенных по их месту жительства.

"Обеспечить для граждан, проживающих в сельской местности, расширение возможностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использованием объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения (фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), а также объектов инфраструктуры акционерного общества "Почта России". Доклад - до 15 апреля 2022 года", - следует из поручений.