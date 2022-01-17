Le Monde: cуд оштрафовал кандидата в президенты Франции Земмура за расизм

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа приговорил к штрафу €10 тыс. крайне правого политика, и кандидата в президенты Франции от движения "Реконкиста" Эрика Земмура за разжигание ненависти на расовой почве. Об этом сообщила в понедельник газета Le Monde.

Поводом для судебного разбирательства стали его заявления о несовершеннолетних мигрантах, которые в 2020 году бывший журналист произнес в эфире телеканала CNews. Земмур отозвался обо всех них, как о "ворах, убийцах и насильниках", призвав выслать их на родину и не позволять пересекать границу Франции. Его адвокат Оливье Пардо сообщил журналистам после заседания суда, что намерен подать апелляцию.

Это не первый приговор за разжигание межнациональной вражды, который был вынесен в отношении Земмура. В 2011 году Исправительный суд Парижа оштрафовал его по аналогичной статье на €1 тыс. за слова о том, что "большинство торговцев людьми - чернокожие и арабы". Он не стал оспаривать данное решение суда. В 2017 году суд оштрафовал тогда еще публициста и журналиста Земмура на €5 тыс. за грубые высказывания в отношении мусульман. Апелляционный, а затем и Кассационный суд отклонили его апелляции.

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей. Всю свою профессиональную деятельность он работал журналистом в различных изданиях. Является автором нескольких книг, некоторые из которых посвящены критике радикального исламизма.