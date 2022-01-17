Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы на год

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову срок государственной службы на год. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.

31 января Иванову исполнится 69 лет. Функции специального представителя он исполняет с 2016 года. До этого занимал ряд других должностей в госаппарате, в том числе был зампредседателя правительства РФ и руководителем администрации президента.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом госслужащему, замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен. Решение принимается с согласия сотрудника.