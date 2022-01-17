Власти Петербурга прогнозируют резкий "вертикальный" подъем заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Новый подъем заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге может оказаться "вертикальным", то есть резким и быстрым, в отличие от обычной волны. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого привела пресс-служба горадминистрации.

"Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", - привела пресс-служба слова Беглова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению, это означает "быстрый и резкий подъем - как вертикаль на графике". По данным городской администрации на 17 января, коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 2,2 при нормативе не более единицы. За последние сутки в городе выявили 4 132 случая заражения при том, что в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. человек в сутки.

Всего за время пандемии, по последним данным, в Петербурге выявили 884 638 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 824 187 человек (625 за сутки), умерли 29 062 (65 за сутки).