В Томске зафиксировали рекордную для 17 января температуру

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Температурный рекорд для 17 января установлен в Томске. Впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1881 года, воздух прогрелся до плюс 2 градусов, сообщила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

"За весь период наблюдения с 1881 года по сегодня это первый день, именно 17 января, такой теплый. Температура пока зафиксирована плюс 2 градуса. До этого самая высокая температура была зарегистрирована в 1932 году - минус 2 градуса", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в целом для января температурный рекорд в Томске пока не побит - в 1948 году температура воздуха в городе поднималась до плюс 3,5 градуса.

Температурные аномалии зафиксированы и в других регионах Западной Сибири в минувшие выходные и понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос". Так, в ночь на 17 января в Новосибирской области температура достигала 2,7 градуса выше нуля, это на 19,7 градуса выше средних многолетних значений. Абсолютный рекорд для января был установлен в 2007 году, температура составила плюс 4,1 градуса. В Кемеровской области температура воздуха 17 января достигла плюс 3,4 градуса, что выше средней климатической нормы на 16 градусов.

Потепление в начале недели также ожидается в Восточной Сибири. По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске температура в начале недели будет на 3-14 градусов выше нормы. Температура воздуха будет колебаться ночью от минус 2-4 градусов, днем - около нуля - минус 2, в ночь на 19 января начнется похолодание.