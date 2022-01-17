На крещенских купаниях в Подмосковье будут дежурить более 40 бригад станции скорой помощи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 40 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также специалисты неотложной службы поликлиник будут дежурить на крещенских купаниях в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области во время проведения крещенских купаний будут задействованы медицинские специалисты - 3 бригады Территориального центра медицины катастроф, более 40 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также специалисты неотложной службы поликлиник", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. В частности, нужно сохранять социальную дистанцию, а также необходимо воздержаться от купания людям с обострениями хронических заболеваний, беременным и детям.

"В Подмосковье организовано более 230 мест для крещенских купаний. Медицинские специалисты будут находиться на организованных для купания площадках, чтобы оказать экстренную помощь, если она потребуется", - привели в тексте слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.