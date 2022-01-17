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Пандемия COVID-19

В Швеции обнаружили новую мутацию омикрон-штамма

Подвариант зарегистрировали у трех человек, он получил название BA.2

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Новая мутация омикрон-штамма была обнаружена в Академической лаборатории в городе Упсале. Об этом в понедельник сообщает газета Upsala Nya Tidning.

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Подвариант был зарегистрирован в пятницу у трех человек, он получил название BA.2. Пока об этой мутации известно очень мало. "У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом", - пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель. По его словам, в Упсале может быть больше случаев BA.2. Поскольку новый подвариант требует более глубокого секвенирования, то есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен

Мутация ранее была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте, где за короткое время распространилась очень широко. Но пока еще рано говорить о том, является ли новый подвариант более опасным или будет ли он быстро распространяться в Швеции.

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ШвецияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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