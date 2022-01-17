Эксперт объяснил сложную ситуацию с коронавирусом в США социальным неравенством

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи объяснил высокое число заразившихся коронавирусом и умерших от его последствий за все время пандемии в Соединенных Штатах неравным доступом к медицинским услугам и нежеланием некоторых граждан выполнять "простые противоэпидемические меры". С таким заявлением он выступил в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Еще есть один очень неприятный для представителей органов здравоохранения и ученых фактор - высокий уровень противодействия обычным, простым для понимания мерам. Нежелание носить маски, нежелание способствовать вакцинации. Если бы мы все вместе как общество соблюдали их, ситуация была бы намного лучше", - сказал Фаучи.

"В США наблюдается большое неравенство. У нас есть граждане, у которых нет доступа к медицинскому обеспечению, наблюдается более высокий уровень госпитализации и смертности среди меньшинств", - добавил он. Кроме того, чуть ранее он затронул проблему распространения недостоверной информации о коронавирусе и вакцинах, которая мешает проведению политики в сфере здравоохранения. В связи с этим он ранее также вспомнил распространенное мнение, что в силу того, что США входят в число богатейших стран мира, Вашингтон "должен был быть лучше всех готов к пандемии".

По информации Университетом Джонса Хопкинса, 10 января в США было зафиксировано 1,36 млн новых случаев заражения за сутки, что стало рекордным показателем. Затем суточный прирост несколько уменьшился, но составлял несколько сотен тысяч человек, 16 января было зафиксировано 173 тыс. новых случаев. К данному моменту в США заразились свыше 65,7 млн человек. Умерло более 850 тыс. американцев.