Прощание с Михаилом Зеленским пройдет в похоронном доме "Троекурово" 19 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Прощание с телеведущим ВГТРК Михаилом Зеленским планируется провести в похоронном доме "Троекурово" в Москве 19 января. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего.

"Прощание с Михаилом состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома "Троекурово" по адресу улица Рябиновая, владение 24", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе телеканала "Россия-1" ТАСС подтвердили информацию.

Ранее сообщалось, что Зеленский, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни на отдыхе в Доминикане. Как сообщил Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", журналист почувствовал себя плохо, врачи пытались его спасти, но не смогли. По словам пресс-секретаря посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алины Ивановой, причиной смерти Зеленского, согласно заключению врачей, стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.