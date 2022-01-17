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Пандемия COVID-19

Главный инфекционист США полагает, что бустерные дозы вакцин не наносят вред иммунитету

Энтони Фаучи заявил о необходимости разработки универсального для всех штаммов коронавируса препарата

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. На сегодняшний день нет данных о том, что бустерные дозы вакцин от COVID-19 с соблюдением графика их использования могут оказывать негативное влияние на иммунитет. Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет", - заявил он, отметив необходимость разработки универсального для всех штаммов коронавируса препарата. По мнению специалиста, создание такой вакцины - одна из приоритетных задач научных кругов на сегодняшний день.

К данному моменту, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заразились свыше 65,7 млн человек. Умерли более 850 тыс. американцев.

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СШАПандемия COVID-19
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