В Италии перенесли из-за пандемии Миланский мебельный салон

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Очередной Миланский мебельный салон, одна из самых популярных выставок интерьерного дизайна, перенесен с апреля на июнь. Об этом сообщила в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на решение организаторов.

Выставка-ярмарка должна была состояться с 5 по 10 апреля, однако из-за препятствий, связанных с пандемией, на нее не смогут съехаться международные участники. Таким образом, мероприятие решено отложить до 7-12 июня.

В Италии, согласно оценкам специалистов, к пику приближается число суточных заражений коронавирусом. Северная итальянская область Ломбардия, как и в первую волну пандемии, регистрирует наибольшее число случаев заражения. Тем не менее, в данный момент в Милане проходит Неделя мужской моды. Однако далеко не все марки проводят показы в присутствии публики. На большинство проход возможен только по приглашениям. Кроме того, требуются ковид-сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании и нередко дополнительно отрицательный результат теста на коронавирус.