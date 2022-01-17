Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улицах

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Масочный режим вновь будет введен на улицах Парижа после нескольких дней перерыва из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок. В понедельник столичная префектура полиции опубликовала постановление, в котором перечислила ситуации, в которых гражданам все же придется надевать средства индивидуальной защиты.

"Нынешняя эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения", - говорится в заявлении ведомства. В нем также подчеркивается, что префект учел решение суда и в новом постановлении ограничил список территорий и мест, где будет восстановлен масочный режим.

Так, в коммюнике говорится об уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях. Кроме того, маски потребуют надеть рядом со входами в торговые центры, учебные заведения и места отправления культа в часы их работы, а также во время нахождения в любых очередях. Данные требования вступают в силу в день публикации постановления.

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Это требование распространялось на лиц старше 11 лет. Ранее масочный режим был обязательным только в крытых помещениях и на транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет €135. Однако 13 января Административный суд Парижа приостановил исполнение постановления префектуры об обязательном ношении масок на всей территории французской столицы.

Франция переживет пятую волну эпидемии. В последние дни в стране постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки заразившихся. На прошлой неделе был зафиксирован очередной максимальный показатель - 368 тыс. инфицированных за 24 часа. По состоянию на 16 января, в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 31 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.