Единый дизайн-код разработали для благоустройства поселений Арктики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Информационно-аналитический центр Госкомиссии по развитию Арктики разработал дизайн-код арктических поселений. С его помощью планируется оформлять городское пространство и решать проблемы благоустройства арктических регионов, сообщил ТАСС в понедельник заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

Дизайн-код представляет собой комплекс стандартов и сводов правил, регулирующих внешний облик городской среды в Арктике. По словам Данькина, в существующих документах по развитию и благоустройству окружающей среды в России не учтена специфика Севера и Арктики - экстремально низкие температуры, полярные ночь и день, вьюги и туманы. Разработчики решили это исправить и включили в дизайн-код элементы арктических и северных территорий - улавливающие экраны, форточки для проветривания, приставные короба, размещаемые на окнах для хранения продуктов. В документе представлены и рекомендации по оформлению вывесок на различных типах зданий, их размеру.

"Отдельное внимание уделено вопросам освещения, навигации, колористики зданий с учетом природно-климатических особенностей Севера. Дизайн-код содержит требования и рекомендации для работы с визуальной средой арктических и северных поселений, которые могут быть дополнены каждым муниципалитетом, исходя из региональных особенностей и потребностей. Он позволяет выявить и проанализировать существующие проблемы городской среды, а затем предложить пути их решения. Создание кода может служить началом для утверждения единого подхода с возможностью его дальнейшего включения в структуру правил благоустройства", - сказал Данькин.

Он уточнил, что для всех арктических территорий актуальна проблема визуального загрязнения городской среды: территории изобилуют избыточной рекламой, фасады отделаны некачественными материалами, а существующая навигация, по его словам, неэффективна.

"В документе содержится подробное описание всех этапов - от инициативы до внедрения и реализации дизайн-кода в арктических поселениях, а также пошаговый план для администраций поселений", - подчеркнул собеседник агентства.

Документ разработан в сотрудничестве с Минвостокразвития и Минстроем РФ.

В новость внесена правка (18:24 мск, 17.01) - передается с исправлением в лиде в связи с уточнением спикера, верно - Информационно-аналитический центр Госкомиссии.