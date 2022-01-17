В Дании зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Дании увеличилось за сутки на рекордные 28 780, до 1 159 986. Об этом в понедельник сообщил Государственный институт сыворотки.

Всего было протестировано 170 095 человек. От общего числа положительные тесты составили 16,91%.

При этом госпитализированы были 68 человек. Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, возросло на 11, до 3 505. По прогнозам института, в конце января, когда число количество случаев заражения за сутки будет составлять от 25 до 55 тыс.

В декабре в Дании был принят ряд ограничений: в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, были закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.

С предстоящего воскресенья, несмотря на высокие показатели распространения инфекции, кинотеатры, музеи и театры могут вновь принимать посетителей, а ограниченное число болельщиков будут допущены на соревнования - при условии защитной маски и при предъявлении ковид-паспорта.

80,1% населения Дании привиты двумя дозами вакцины, 57,0% уже получили бустерную дозу.