В 2021 году в Татарстане восстановили на 58% больше лесов, чем вырубили или сгорело

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Минсельхоз Татарстана отчитался о восстановлении лесов в регионе, так в 2021 году в республике восстановили на 58% лесов больше, чем вырубили или сгорело. Об этом глава ведомства Равиль Кузюров на коллегии, посвященной итогам прошедшего года.

"Показатель "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" за 2021 год составил 158% (плановое значение - 77,7%)", - сказал министр. Он рассказал, что в Татарстане были проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 4,2 тыс. га. В регионе общая площадь лесов составляет 1,3 млн га.

Кузюров отметил, что проект "Сохранение лесов в Республике Татарстан" является частью федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Его главной целью является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.