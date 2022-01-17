Власти Петербурга заявили, что ситуация с ТКО будет стабилизируется в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Петербурга совместно с регоператором - АО "Невский экологический оператор" - в ближайшее время решат проблему с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок в нескольких районах города. Ситуация будет изучена правоохранительными органами, рассказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор города Валерий Пикалев.

Большое количество жалоб от петербуржцев из-за переполненных контейнеров и несвоевременного вывоза отходов в нескольких районах города фиксировалось на новогодних праздниках. Жители города публиковали в социальных сетях фотографии заваленных мешками с мусором контейнерных площадок.

"Правительство и губернатор города делают все возможное, мы ситуацию знаем, контролируем <…>. Хотел бы сказать, что все события, которые развиваются с Нового года, будут тщательно изучены правоохранительными органами, прокуратура даст правовую оценку, и обязательно эта информация будет доведена до горожан. <…>. Гарантирую, что в ближайшее время порядок будет восстановлен, наведен, и ответственные лица понесут наказание", - сказал он.

1 января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Это произошло в том числе из-за того, что в ходе конкурсного отбора там сменился перевозчик отходов, им стала компания "Эколенд", у которой оказалось недостаточно транспорта для обеспечения вывоза мусора. На новогодних праздниках на линии в проблемных районах города были выведены дополнительные мусоровозы. Также в городе продолжат работу 10 мобильных бригад, которые реагируют на поступающие от жителей жалобы.

Власти города, в соответствии с соглашением с регоператором, могут предпринимать меры в отношении "Невского экологического оператора". Как сообщил на пресс-конференции председатель городского комитета по природопользованию Александр Герман, штраф за каждый случай невывоза мусора составляет 50 тыс. рублей. "Одна из мер воздействия - это штрафы, ну а дальше, если "Невский экологический оператор" не будет исполнять наше соглашение, то мы будем ставить вопрос о расторжении соглашения", - сказал председатель комитета.

"Мусорный вопрос"

Генеральный директор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова согласилась на пресс-конференции, что регоператору следовало лучше подготовиться к началу "мусорной реформы". Она отметила, что регоператор считал мусоровозы, которые имеют компании-перевозчики, в кубометрах вывозимого мусора, но не были до конца просчитаны нюансы с неожиданно большим объемом мусора, с труднодоступностью некоторых контейнерных площадок. "Мы увидели результат, и сейчас его активно устраняем, приобретая технику", - сказала она. Количество жалоб от жителей постепенно снижается.

Ранее ТАСС сообщал, что регоператор имеет контракты на вывоз мусора с ООО "Эколенд", АО "Автопарк № 1 "Спецтранс", ООО "Петроваст", ООО "Ресурс АТЭ". Подрядчики имеют право привлекать субподрядчиков, если им не будет хватать мощностей. В настоящее время ведутся переговоры о приобретении в общей сложности еще нескольких десятков единиц техники, которая прибудет в город в ближайшее время.