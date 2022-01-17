Более 53 млн рублей выделили в КБР на лекарства от коронавируса и тест-системы

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили более 53 млн рублей на закупку лекарств для лечения больных с коронавирусом и тест-систем для его выявления. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в понедельник на своей странице в Instagram.

"По моему поручению уже выделено более 53 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов и тест-систем. Началась отгрузка лекарств для создания запаса для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией и более 90 тыс. наборов ПЦР-тестов", - написал Коков.

Он добавил, что для работы в поликлиниках и госпиталях мобилизуют ординаторов и студентов медицинских вузов и колледжей республики, на период подъема заболеваемости в регион вернутся и "целевики" - ординаторы и студенты федеральных медицинских вузов, которые были направлены на обучение Минздравом КБР. Кроме того, в регионе провели инвентаризацию автопарка машин отделений скорой помощи и участковой службы в центральных районных больницах.

"Увеличиваем количество амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, где можно будет получить консультацию врача и пройти экспресс-тест или ПЦР-тестирование. Усиливаем также кол-центр Минздрава КБР по коронавирусу, связаться с которым можно по единому номеру 122", - уточнил руководитель региона.

Несмотря на сохраняющуюся в КБР тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом, эпидобстановка в связи с распространением нового штамма в мире и стране остается напряженной, напомнил Коков.

По данным регионального оперштаба на 17 января, в КБР выявлено 43 415 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 81), выздоровели 39 405 человек. В четырех госпиталях особо опасных инфекций развернуто 710 коек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли пять человек (1 527 с начала пандемии). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4 013 человек, у 1 580 коронавирус подтвержден.