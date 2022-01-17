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Пандемия COVID-19

В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном"

На 17 января в республике выявлено 99 076 заразившихся коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Первые 23 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Республике Коми, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

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"Первые 23 случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Республике Коми, из них 19 - в Сыктывкаре, остальные - по одному в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах. Возможно, один случай завозной, остальные же заразились в республике, никуда не выезжая за ее пределы", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 17 января в Коми выявлено 99 076 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 139, больше всего заболевших в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Сосногорском районе. Выздоровели 87 285 человек, умерли 2 719. Привито более 68% взрослого населения региона.

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