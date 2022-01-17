В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Первые 23 случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Республике Коми, из них 19 - в Сыктывкаре, остальные - по одному в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах. Возможно, один случай завозной, остальные же заразились в республике, никуда не выезжая за ее пределы", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 17 января в Коми выявлено 99 076 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 139, больше всего заболевших в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Сосногорском районе. Выздоровели 87 285 человек, умерли 2 719. Привито более 68% взрослого населения региона.