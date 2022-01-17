Тюменские власти заявили, что доля жителей с доходами ниже минимума упадет до 11%

ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Доля жителей Тюменской области с доходами ниже прожиточного регионального минимума к 2025 году упадет с 13,2% до 11,1% благодаря реализации областной госпрограммы в сфере социальной политики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Доля жителей Тюменской области с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума должна уменьшиться с 13,2% в 2021 году до 11,1% к 2025 году в результате реализации областной госпрограммы в сфере социальной политики. <...> Охват мерами социальной поддержки жителей Тюменской области, имеющих на нее право, будет сохранен на стопроцентном уровне", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе губернатора региона, в частности, на финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках нацпроекта "Демография" в период с 2022 по 2025 годы предусмотрены расходы в размере от 3,9 до 4,5 млрд рублей в год, а ежегодные затраты на соцподдержку людей старшего поколения составят примерно 440 млн рублей. Суммарно расходы на реализацию региональной госпрограммы в сфере соцполитики в 2022 году превысят 20 млрд рублей.